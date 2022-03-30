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«Вы не поверите, но они и прокладки неплохие научились делать»

Новости. Общество
12:25, 21 Апреля 2022
фото: © Ildar Abulkhanov / istockphoto

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Жительница Карелии побывала в Белоруссии и рассказала о перспективных направлениях шоппинга.

— Это не реклама Беларуси и белорусских магазинов. Просто недавно я побывала в дружественной нам стране, съездила прогуляться в Минск и поняла, что сейчас, когда в России закрылись многие магазины, торгующие иностранными брендами, именно Беларусь может стать перспективным направлением для шоппинга. Так что делюсь своим опытом и ни к чему не призываю.

Итак, почему в Беларусь?

В Беларуси производят качественную и красивую женскую одежду. Об этом далеко не все знают, потому что привыкли ассоциировать белорусский трикотаж с какими-то бесформенными сорочками и халатами для тех, кому за… На самом деле белорусские компании уже давно ориентируются на молодежь, и то, что у них получается «на выходе», как правило, современно и модно.

Если ехать в Беларусь за белорусским, то это нижнее белье Milavitsa, верхняя, домашняя, спортивная и детская одежда компании Mark Formelle, колготки, носки и спортивная одежда Conte. Причем в последние годы все эти фирмы расширили ассортимент настолько, что, начиная с трусиков-носочков, постепенно пришли к производству платьев, брюк, джемперов, худи, спортивных костюмов. То есть все это можно купить белорусское — и оно будет качественным и доступным по цене.

Есть своя обувь — знаменитая фабрика Belwest и набирающая популярность «Марко», а также производство кожаных изделий — компания Галантэя, которая продает интересные, но довольно дорогие сумки.

Еще из Беларуси можно привезти косметику и средства гигиены — шампуни, бальзамы, лосьоны, крема… Даже тушь для ресниц есть белорусская. Учитывая, что многие производители косметических средств из Европы и США сообщили о приостановке деятельности в России, и в скором времени мы неизбежно это почувствуем — Беларусь может стать той самой палочкой-выручалочкой, которая спасет российских женщин. Наверняка многие слышали о белорусских брендах «Белита» и «Витекс», так вот на них теперь вся надежда.

Кстати, шампуни и бальзамы для волос, крема, которые я привезла из Беларуси, оказались дешевле, чем аналогичные импортные, которые мы привыкли покупать в России.
И еще. Вы не поверите, но они и прокладки неплохие научились делать. Марка «Дикси», производится в Республике Беларусь по новейшим технологиям.

А еще оказалось, что в Минске не закрылись Макдоналдсы, поэтому тем, кто соскучился по настоящему маку с картошкой, — сюда. Оказалось, что в Минске открыты даже фирменные магазины Apple. Подробнее о шоппинге в Беларуси читайте здесь.

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