«Вы никогда не спите одни»: глава Минздрава Карелии рассказал, как часто надо менять белье

Михаил Охлопков объяснил, какая опасность подстерегает людей среди постельного белья.

«Вы никогда не спите одни. Вместе с вами спят клещи и бактерии», — написал Михаил Охлопков, затронув важную, но не всегда заметную тему: как часто надо менять постельное белье.

По словам министра, согласно исследованиям, за неделю на наволочках образуется от трёх до пяти миллионов колоний бактерий на квадратный дюйм. Это больше, чем число бактерий, которое можно найти на среднем унитазе дома.

Кроме того, наволочки могут содержать до 40 тысяч пылевых клещей. Пищей этим микроскопическим организмам служат омертвевшие клетки кожи и пот, которые остаются на наволочках. Помимо этого, на наволочках могут оставаться косметика, лосьоны, волосы, пыльца, перхоть домашних животных и грибковая плесень.

«Из-за такого накопления микроорганизмов, сон на одной и той же наволочке в течение недели может вызывать аллергические реакции, кожные инфекции и воспаления. В связи с этим, дерматологи рекомендуют менять постельное бельё, включая наволочки, не реже двух раз в неделю, чтобы уберечь себя от потенциальных проблем со здоровьем, связанных с бактериями и пылевыми клещами», — объяснил министр здравоохранения Карелии.