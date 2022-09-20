Вы отправляете помощь мобилизованным? (ОПРОС)

Жители Карелии объединились, чтобы поддержать земляков, которые уехали служить в зону спецоперации.

Так, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призывники со всех регионов страны уехали служить в зону спецоперации.

Сегодня Карелия собирает помощь для мобилизованных земляков. Кто-то отправляет сухпайки, кто-то вяжет теплые шапки, варежки и свитера, организации и предприниматели закупают спецодежду и другие необходимые вещи.

Скажите, а вы отправляете помощь мобилизованным?

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