Вы почувствовали, что город убирает новый подрядчик? (ОПРОС)

С 1 июня 2022 года Кондопожское ДРСУ приступило к уборке улиц Петрозаводска.
Ранее улицы Петрозаводска убирала компания «ТехРент», с которой впервые в истории города был заключен один из самых долгосрочных контрактов – на 5 лет. Но планам не суждено было сбыться.
Власть в городе поменялась, присмотрелась к «ТехРенту» и сделала вывод, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами по уборке города.
В результате в июне 2022 года контракт был расторгнут и бразды правления передали новому подрядчику – Кондопожскому ДРСУ.
Вы почувствовали, что Петрозаводск теперь убирает новый подрядчик?
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