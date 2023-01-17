Вы почувствовали, что город убирает новый подрядчик? (ОПРОС)

С 1 июня 2022 года Кондопожское ДРСУ приступило к уборке улиц Петрозаводска.

Ранее улицы Петрозаводска убирала компания «ТехРент», с которой впервые в истории города был заключен один из самых долгосрочных контрактов – на 5 лет. Но планам не суждено было сбыться.

Власть в городе поменялась, присмотрелась к «ТехРенту» и сделала вывод, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами по уборке города.

В результате в июне 2022 года контракт был расторгнут и бразды правления передали новому подрядчику – Кондопожскому ДРСУ.

Вы почувствовали, что Петрозаводск теперь убирает новый подрядчик?

Ответить на вопрос можно здесь.