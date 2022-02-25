Вы почувствовали на себе введение санкций в связи с военными действиями на Украине? (ОПРОС)

Снежный ком санкций против России после начала военной операции на Украине нарастает с каждым днем. Вы уже почувствовали их на себе?
После начала ведения военных действий на Украине страны запада стали вводить санкции против России. Это коснулось как экономической сферы, так и туризма, телекоммуникаций…
Каждый день санкции растут как снежный ком.
Скажите, вы почувствовали на себе введение санкций в связи с военными действиями на Украине?
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