Вы почувствовали на себе введение санкций в связи с военными действиями на Украине? (ОПРОС)

Снежный ком санкций против России после начала военной операции на Украине нарастает с каждым днем. Вы уже почувствовали их на себе?

После начала ведения военных действий на Украине страны запада стали вводить санкции против России. Это коснулось как экономической сферы, так и туризма, телекоммуникаций…

Каждый день санкции растут как снежный ком.

Скажите, вы почувствовали на себе введение санкций в связи с военными действиями на Украине?

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