Вы поддерживаете идею об отмене новогодних гуляний из-за мобилизации? (ОПРОС)

После объявления частичной мобилизации в соцсетях стали появляться предложения об отмене новогодних гуляний.

На планерке в мэрии глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.

При этом в Ленобласти власти сообщили, что все массовые мероприятия, включая новогодние корпоративы, будут отменены.

А вы поддерживаете идею об отмене новогодних гуляний из-за мобилизации?

Ответить на вопрос можно здесь.