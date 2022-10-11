Вы поддерживаете идею об отмене новогодних гуляний из-за мобилизации? (ОПРОС)

После объявления частичной мобилизации в соцсетях стали появляться предложения об отмене новогодних гуляний.
На планерке в мэрии глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.
При этом в Ленобласти власти сообщили, что все массовые мероприятия, включая новогодние корпоративы, будут отменены.
А вы поддерживаете идею об отмене новогодних гуляний из-за мобилизации?
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