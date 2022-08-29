Вы пойдете на выборы главы Карелии? (ОПРОС)

В Карелии 9, 10 и 11 сентября пройдут выборы главы республики.
В ближайшие выходные, 9, 10 и 11 сентября, в республике состоятся выборы главы Карелии.
В гонке за кресло губернатора участвуют:
— Анатолий Дударин (Демократическая партия России)
— Иван Кадаяс («Родина»)
— Артур Парфенчиков («Единая Россия»)
— Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — патриоты — за правду»)
— Евгений Ульянов (Коммунистическая партия Российской Федерации)
Вы пойдете выбирать главу Карелии?
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