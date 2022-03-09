Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

В Петрозаводске приостановили свою деятельность рестораны быстрого питания «Макдоналдс».
Компания объявила о намерении временно прекратить их работу по всей стране.
Самый первый карельский «Макдоналдс», расположенный в торговом центре «Макси» на проспекте Ленина в Петрозаводске, закрыл свои двери для посетителей 15 марта.
«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», - сообщалось в объявлении на дверях ресторана "Макдоналдс".
Напомним, причиной этого решения компании «Макдоналдс» стала ситуация на Украине.
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