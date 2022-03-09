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Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Новости. Общество
11:44, 16 Марта 2022
фото: © Людмила Корвякова

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В Петрозаводске приостановили свою деятельность рестораны быстрого питания «Макдоналдс».

Компания объявила о намерении временно прекратить их работу по всей стране.

Самый первый карельский «Макдоналдс», расположенный в торговом центре «Макси» на проспекте Ленина в Петрозаводске, закрыл свои двери для посетителей 15 марта.

«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», - сообщалось в объявлении на дверях ресторана "Макдоналдс".

Напомним, причиной этого решения компании «Макдоналдс» стала ситуация на Украине.

А вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс?

Ответить на вопрос можно здесь.

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