Вы уже начали покупать подарки и продукты к Новому году? (ОПРОС)

Эксперты в один голос предупреждают о повышении цен на продукты и товары.

Ранее сообщалось, что к Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что к 1 декабря этого года в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары.

Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.

Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре–декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.

В связи с ожидаемым повышением цен интересуемся у читателей: Вы уже начали покупать подарки и продукты к Новому году?

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