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Вы вакцинировались и почему? (ОПРОС)

Новости. Общество
11:16, 17 Ноября 2021
фото: © Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Идет четвертая волна коронавируса, которую называют "пандемией непривитых" - за сутки в Карелии вирус поразил 303 человека – 297 не были привиты.

Каждый день глава Минздрава Карелии публикует на своей странице сводку о состоянии заболеваемости коронавирусом в республике. Цифры неутешительные. На 17 ноября общее число инфицированных в Карелии составляет 79969, в том числе 9404 ребенка, за сутки заразились коронавирусом 303 человек, из которых 297 не были привиты. Госпитализированы 945 ковидных больных, 59 находятся в тяжелом состоянии — все они не привиты, трое лежат на ИВЛ и не могут самостоятельно дышать. За все время пандемии в Карелии вирус унес жизни 1045 человек.

Все медицинское сообщество призывает вакцинироваться, говоря о том, что это единственный шанс на спасение, единственная возможность прервать цепочку заражений COVID-19.

Повсеместно вводятся ограничительные меры для непривитых — QR-коды, перевод на удаленную работу, запреты на посещение общественных мест…

«Столица на Онего» интересуется у читателей: Вы вакцинировались и почему?

Ответить на вопрос можно здесь.

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