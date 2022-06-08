Выбери лучшее фото на конкурсе «Петрозаводску 320 лет»

Несколько часов осталось до финала голосования за лучшее фото конкурса «Петрозаводску 320 лет», сообщается на сайте городской администрации.

Сегодня завершается зрительское голосование в рамках фотоконкурса «Петрозаводску 320 лет». Определиться с выбором можно до 17 часов в группе администрации в социальной сети «Вконтакте».

Снимки, отобранные конкурсной комиссией, можно посмотреть здесь.

В администрации рассказали, что жители карельской столицы загрузили в альбом почти 170 самых разных работ. Своими снимками поделились более 50 авторов. Жюри выбрало для финала десять фотографий.

Среди претендентов на победу – Александр Батеньков, Алексей Фрилунд, Дмитрий Беленихин, Артём Самкин, Татьяна Жаруева, Алексей Долженко, Сергей Сыродоев и Роман Луночкин.