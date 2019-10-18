Выбираете застройщика?

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Новости. Общество
09:00, 18 Октября 2019

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Строительная компания "СФК" приглашает на День открытых дверей!

В субботу, 19 октября, ООО "Строительно-финансовая компания" проводит День открытых дверей!

О том, как взять ипотеку, какие объекты сдаются в ближайшее время, и о многом другом Вы сможете узнать на этом мероприятии.

Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет 19 октября  с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 26А.

За 18 лет компания заслужила положительную репутацию и рекомендации покупателей. Однако, выбирая жильё, хочется узнать побольше нюансов, а лучше – получить информацию из первых рук и увидеть всё самим.

В День открытых дверей Вы сможете задать интересующие вопросы обо всех строящихся и построенных объектах ООО "СФК".

Компания обращает внимание на новое строительство в районе Перевалка. ООО "СФК" предлагает уютные одно- и двухкомнатные квартиры в девятиэтажном жилом доме №30 по ул. Гражданская. Это квартиры в пяти минутах от центра города и уже с отделкой!

Также посетители Дня открытых дверей смогут ознакомиться с программами ипотечного кредитования от Банков-партнеров и совершить экскурсию по новостройкам.

Организаторы рады видеть всех.
Предварительная запись по телефону: (8142) 44-55-55, 74-76-90

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