Выбор напольного покрытия: линолеум

Несмотря на то, что современные компании насытили строительный рынок широким ассортиментом покрытий, при выборе потребитель останавливается на линолеуме.

Это легко объяснить, потому что материал отличается высоким качеством и низкой ценой, что имеет значение для аналогичных материалов. Также стоит отметить его неприхотливость и простоту монтажа.

Рынок покрытий для пола стремительно развивается. Это приводит к тому, что покупатель сталкивается с разными видами линолеума, каждый из которых отличается предназначением, плюсами и минусами. На сайте dobry-pol.ru представлен широкий выбор напольных покрытий от известных производителей. Чтобы принять правильное решение, стоит обратиться за помощью к опытным специалистам.

Преимущества линолеума

Речь идет о наиболее популярном материале, представленном на строительном рынке. Общие плюсы линолеума:

Простота монтажа покрытия. Данное достоинство позволит самостоятельно осуществить укладку покрытия;

Простота эксплуатации. На поверхности линолеума плохо просматриваются грязные участки, что актуально для проходимых помещений;

Не требуется нанесение специального слоя;

Влагостойкость и противостояние кислотам позволяет укладывать линолеум в помещениях, где проводится влажная уборка;

Сопротивление скольжению. Благодаря этому свойству обеспечивается безопасное передвижение людей, что позволит применять линолеум в качестве покрытия для различных общественных мест;

Звукоизоляция, актуальная для жилых и общественных объектов;

Разнообразие вариантов декора и расцветок позволит рассчитывать на реализацию любых затей.

Линолеум по виду основания

Без основы. Речь идет о тонком покрытии, которое отличается низкой стоимостью, применяется в объектах с повышенной влажностью. Небольшая толщина покрытия предполагает его укладку на ровную поверхность;

На вспененной основе. Речь идёт о многослойном изделии, которое предполагает приклеивание по всей поверхности. Стыки часто заваривают, применяя специализированные составы. Материал подходит для объектов с высокой влажностью.