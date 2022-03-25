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Выбор напольного покрытия: линолеум

Новости. Общество
09:10, 28 Марта 2022

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Несмотря на то, что современные компании насытили строительный рынок широким ассортиментом покрытий, при выборе потребитель останавливается на линолеуме.

Это легко объяснить, потому что материал отличается высоким качеством и низкой ценой, что имеет значение для аналогичных материалов. Также стоит отметить его неприхотливость и простоту монтажа.

Рынок покрытий для пола стремительно развивается. Это приводит к тому, что покупатель сталкивается с разными видами линолеума, каждый из которых отличается предназначением, плюсами и минусами. На сайте dobry-pol.ru представлен широкий выбор напольных покрытий от известных производителей. Чтобы принять правильное решение, стоит обратиться за помощью к опытным специалистам.

Преимущества линолеума

Речь идет о наиболее популярном материале, представленном на строительном рынке. Общие плюсы линолеума:

  • Простота монтажа покрытия. Данное достоинство позволит самостоятельно осуществить укладку покрытия;
  • Простота эксплуатации. На поверхности линолеума плохо просматриваются грязные участки, что актуально для проходимых помещений;
  • Не требуется нанесение специального слоя;
  • Влагостойкость и противостояние кислотам позволяет укладывать линолеум в помещениях, где проводится влажная уборка;
  • Сопротивление скольжению. Благодаря этому свойству обеспечивается безопасное передвижение людей, что позволит применять линолеум в качестве покрытия для различных общественных мест;
  • Звукоизоляция, актуальная для жилых и общественных объектов;
  • Разнообразие вариантов декора и расцветок позволит рассчитывать на реализацию любых затей.

Линолеум по виду основания

  • Без основы. Речь идет о тонком покрытии, которое отличается низкой стоимостью, применяется в объектах с повышенной влажностью. Небольшая толщина покрытия предполагает его укладку на ровную поверхность;
  • На вспененной основе. Речь идёт о многослойном изделии, которое предполагает приклеивание по всей поверхности. Стыки часто заваривают, применяя специализированные составы. Материал подходит для объектов с высокой влажностью.
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