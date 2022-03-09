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Выборы глав поселений и депутатов Совета стартовали в шести районах Карелии (ФОТО)

Новости. Политика
10:15, 20 Марта 2022
фото: паблик «Выборы Карелии»

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Сегодня, 20 марта, стартовало голосование на дополнительных и досрочных муниципальных выборах в шести районах Карелии.

Сегодня, 20 марта, в 8.00 для избирателей открылись 13 УИК. В Кемском, Кондопожском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах выбирают глав поселений и депутатов Совета.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин посетил избирательный участок в Чалне, где сегодня проходят досрочные выборы главы поселения и дополнительные выборы депутатов Совета по двум округам.

«Процесс голосования проходит организованно, большое внимание уделяется мерам безопасности. Знаю, что на многих участках в районах, где проходят выборы, сегодня присутствуют наблюдатели», - прокомментировал Алексей Бахилин.

Голосование на избирательных участках в шести районах Карелии продлится до 20.00.

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