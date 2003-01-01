Реклама на сайте
Выборы в отдаленном поселке на севере Карелии могут преподнести сюрприз
Сегодня 15:15 Политика
Поделиться

Похоже, в республике появляется оппозиция нового формата, которая может потеснить «старых» оппозиционеров.

фото: © Редакции Столицы

В муниципальной избирательной кампании, которая сейчас в самом разгаре в Карелии, внимание политологов и СМИ обращено в основном на выборы в четырех муниципальных округах. Но помимо них в ряде районов республики проходят выборы депутатов местных советов и глав поселений. И кое-где их результаты могут оказаться весьма интересными.

Речь в данном случае об Амбарнском сельском поселении Лоухского района. Здесь немалую активность проявляет российская экологическая партия «Зеленые». С ее кандидатом Анастасией Макаровой конкурирует Вероника Свирская из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Но конкуренция эта, похоже, формальная, ибо заметной агитационной работы кандидат от «Партии пенсионеров» не ведет.

Тем не менее, политическая борьба в отдаленном северном поселке развернулась: между кандидатом от «Зеленых» и действующей властью. На данный момент обязанности главы Амбарнского сельского поселения исполняет Кирилл Тихомиров, помощник депутата Заксобрания от КПРФ Андрея Монастыршина.

Сам Тихомиров никуда не баллотируется. Осенью он, судя по всему, отправится служить в армию, от чего старался всячески уклониться и даже судился с военкоматом. Тихомиров жаловался, что у него плохое зрение, хотя призывная комиссия признала его годным к военной службе с незначительными ограничениями. А также апеллировал к тому, что не подлежит призыву как и. о. главы поселения. Но недавно Верховный суд Карелии эти доводы признал несостоятельными и встал на сторону военкомата.

Так что в любом случае свою должность Тихомирову придется оставить. Тем не менее, на избирательную кампанию Макаровой он отреагировал остро, оставляя иронично-негативные отзывы о ее агитационных материалах в соцсетях.

Понять и. о. главы поселения можно: в своих роликах кандидат от «Зеленых» показывает откровенную разруху, до которой доведены северные поселки Амбарный и Энгозеро. Улицы без освещения, разваливающиеся здания администрации, дома культуры, магазина, где проблемы с нормальными продуктами по адекватной цене, и тому подобное.

Макарова выступает на той стороне поля, на которой привыкли играть коммунисты, не упускающие случая пенять власти на проблемы и тем самым подчеркивать свою оппозиционность. Только на сей раз в позиции критикуемой власти оказались они сами, точнее, связанный с КПРФ и. о. главы поселения Тихомиров.

Еще один факт, который обращает на себя внимание, что Макарова — не местный политик, из Москвы. Это обстоятельство она не скрывает (что и невозможно сделать), но старается обратить в свое преимущество, обещая привести за собой деньги на решение проблем поселения и объясняя, как именно она планирует это сделать.

Результаты выборов покажут, удастся ли Макаровой убедить избирателей. Если они ее поддержат, это будет пусть не сенсацией, но любопытным прецедентом. Вдохновленные успехом, «Зеленые» (а на этих выборах они также ведут своих кандидатов в Совет одного из муниципальных округов) вполне могут попробовать свои силы на таких же отдаленных территориях в предстоящую масштабную кампанию 2026 года. И стать в некоторых округах реальной альтернативной как партии власти, так и «старым» оппозиционным партиям.

