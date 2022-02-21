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Выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки будет запрещено с 1 марта

Новости. Общество
20:30, 21 Февраля 2022
фото: © nedelka-klin.ru

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В России с 1 марта 2022 года будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски.

Пересмотреть нормы предложило Минприроды, пишет «Парламентская газета».

Как отмечает издание, с 2021 года в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Согласно действующим правилам, уже нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, траву, химические вещества, медицинские отходы и ряд других предметов. Мебель нужно складывать не в обычный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов. С 1 марта сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, придется бытовую технику и компьютеры.

В Подмосковье уже есть несколько десятков «мегабаков», куда можно сгрузить бытовую технику и прочие специальные отходы. В Москве тем временем запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей», отмечает издание.

За нарушение правил обращения с мусором можно получить штраф. Для граждан он составляет от тысячи до 4 тысяч рублей, для компаний — 100-500 тысяч рублей.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-21 21:20:29
Запретить проще всего. Необходимо создать условия для приема и сдачи. Пока не видел ни одного контейнера для бытовой и орг. техники.
zanoza
2022-02-21 21:17:20
Прежде чем запрещать, нужно организовать места куда всё это можно будет выбрасывать.
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