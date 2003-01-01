Выброшенная Солнцем плазма движется в сторону Земли

Учёные рассказали, когда плазменное облако сможет достичь планеты.
Сегодня, 3 октября, на Солнце произошла мощная вспышка, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно прогнозам учёных, событие достигнет планеты примерно через 2,5 суток, то есть во второй половине 5 октября.
— Вспышка зафиксирована в самом крупном из наблюдающихся сейчас активных центров № 4232, расположенном точно на линии Солнце-Земля. Такое расположение не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты. Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца (не менее 600 км/с). На данный момент доступны только наблюдения события в телескопы, по которым трудно точно измерить его скорость, — пояснили эксперты.
Стоит отметить, что подобные космические явления становятся причиной возникновения на Земле магнитных бурь, которые влияют на работу энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.
Напомним, 29 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 3 месяца.