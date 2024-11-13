Выбросили одни, убирают другие: карельские школьники вынуждены убирать мусор на стадионе и остановке

Жительница Лахденпохьи возмущена поведением жителей, из-за которых дети вынуждены убирать мусор.
В сообществе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» местная жительница выразила свое возмущение тем фактом, что ученики вынуждены постоянно убирать мусор, оставленный другими людьми на стадионе и автобусной остановке.
«Почему нельзя выкидывать мусор за собой, ведь контейнер находится буквально через дорогу», — пишет автор поста. Она отмечает, что такая ситуация вызывает у нее чувство обиды за детей, которым приходится тратить свое время на уборку чужого мусора.
«А ученикам нашей школы — лучики добра и позитива», — обратилась она к ребятам.
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