Выбросили одни, убирают другие: карельские школьники вынуждены убирать мусор на стадионе и остановке

Жительница Лахденпохьи возмущена поведением жителей, из-за которых дети вынуждены убирать мусор.

В сообществе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» местная жительница выразила свое возмущение тем фактом, что ученики вынуждены постоянно убирать мусор, оставленный другими людьми на стадионе и автобусной остановке.

«Почему нельзя выкидывать мусор за собой, ведь контейнер находится буквально через дорогу», — пишет автор поста. Она отмечает, что такая ситуация вызывает у нее чувство обиды за детей, которым приходится тратить свое время на уборку чужого мусора.

«А ученикам нашей школы — лучики добра и позитива», — обратилась она к ребятам.