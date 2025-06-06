Выдачу разрешений на геологоразведку заморозили в Лахденпохском районе

Такое решение приняли местные депутаты, чтобы защитить район и жителей от новых горнодобывающих карьеров.

В Лахденпохском районе на пять лет заморозили выдачу лицензий на изучение недр с целью поиска общераспространенных полезных ископаемых. Решение приняли депутаты районного совета, которые поддержали соответствующую инициативу республиканского Минприроды.

К депутатскому корпусу поступают обращения от жителей, которые не хотят появления в районе новых карьеров для добычи камня и щебня. Об этом рассказал депутат Совета Лахденпохского района Андрей Соков.

Он подчеркнул, что экономика района, безусловно, должна развиваться, но интересы граждан и забота о будущем должны быть на первом месте. Депутат отметил, что карьеры наносят серьезный ущерб окружающей среде, а жители страдают от каменной пыли, разбитых большегрузами дорог.

«Хочу отметить, что, учитывая негативное отношение граждан к разработке новых карьеров, за последние два года администрация района не согласовала ни одной лицензии на геологоразведку. А сейчас благодаря принятому на региональном уровне решению у нас появилась возможность закрепить этот мораторий до 2030 года. Считаю, что это очень правильное решение. Приладожье с его лесами и скалами — место уникальной красоты. Мы обязаны сохранить ее для потомков», — прокомментировал Андрей Соков.

Напомним, что ранее по поручению главы Карелии была организована проверка, в результате которой выявили, что количество и плотность расположения карьеров в пяти районах республики, среди которых Лахденпохский, достигли максимума. В итоге было решено ввести ограничения на выдачу новых лицензий.