В Карелии будут судить директора учебного центра, выдававшего за взятки права на самоходные машины

Директора учебного центра "Профспецресурс" отправится под суд за взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, руководитель центра в 2017-2018 годах получал как лично, так и через посредника коммерческий подкуп в сумме от 10 до 32 тысяч рублей за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами без прохождения обучения и сдачи экзаменов в инспекции Гостехнадзора.

Обвиняемый полностью признал свою вину и заявил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.