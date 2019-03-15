13:13, 15 Марта 2019
В Карелии будут судить директора учебного центра, выдававшего за взятки права на самоходные машины
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Директора учебного центра "Профспецресурс" отправится под суд за взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, руководитель центра в 2017-2018 годах получал как лично, так и через посредника коммерческий подкуп в сумме от 10 до 32 тысяч рублей за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами без прохождения обучения и сдачи экзаменов в инспекции Гостехнадзора.
Обвиняемый полностью признал свою вину и заявил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.
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