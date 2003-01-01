Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

«Столица на Онего» предлагает читателям окунуться в мир добрых и занимательных рассказов, героями которых стали обитатели карельских лесов, улиц и зоопарков.

В 2025 году в Карелии произошло немало удивительных историй с участием животных и птиц.

Хвостатые и пернатые непоседы попадали в объективы камер, заглядывали к жителям республики «на огонёк» и всячески пытались привнести в человеческие будни хотя бы щепотку позитива.

В этом материале мы собрали для вас самые добрые и занимательные рассказы, героями которых стали обитатели лесов, улиц и зоопарков.