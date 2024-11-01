Выехал на «встречку»: полиция сообщила, как произошло смертельное ДТП на трассе в Карелии

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Сегежском округе.

Подробности дорожной аварии со смертельным исходом сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.



ДТП произошло во вторник, 5 ноября, в 19.30 на 669 километре трассы «Кола» в Сегежском округе, у границы с Межвежьегорским районом.



По предварительной информации, водитель грузового фургона Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом MAN в составе с полуприцепом.



В результате столкновения женщина-пассажир и водитель фургона погибли на месте, водителя тягача отвезли в больницу.



Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.



Движение не перекрыто, уточнили в источнике.

Ранее о смертельной аварии на трассе в Карелии сообщили спасатели.