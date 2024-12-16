Выехав на «встречку» в центре Петрозаводска, пенсионер на иномарке отправил на больничную койку юную пассажирку легковушки

На улице Максима Горького столкнулись Mitsubishi Pareto и ВАЗ-2115.
О происшествии в центре карельской столицы рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в понедельник, 16 декабря, в 14.55 у дома № 25 на улице Максима Горького. Там 58-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pareto, поворачивая налево, выехал на полосу встречного движения. В результате его иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115, который двигался во встречном направлении.
В дорожной аварии травмы получила 22-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля, которую с места ДТП доставили в больницу скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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