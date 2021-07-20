Выезжая на отдых в лес или на пляж, убираете ли вы за собой мусор? (ОПРОС)

Станьте участником опроса на одну из самых актуальных тем для Карелии – уборка мусора.

Напомним, на берегу Сямозера, на пляже возле озера, в одном из популярных мест отдыха жителей Карелии и гостей республики, после выходных была обнаружена огромная куча мусора.

Пользователи социальных сетей, увидевшие фото пляжа, заваленного мусором, были возмущены и сравнили тех, кто намусорил, с парнокопытными, а также посетовали, что, к сожалению, в Карелии это не единственная такая свалка.

Автоспецтранс интересуется: Выезжая на отдых в лес или на пляж, убираете ли вы за собой мусор?

Проголосовать можно здесь.