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Выезжая на отдых в лес или на пляж, убираете ли вы за собой мусор? (ОПРОС)

Новости. Общество
15:36, 20 Июля 2021
фото: © Александр Шомбин/ВК

Станьте участником опроса на одну из самых актуальных тем для Карелии – уборка мусора.

Напомним, на берегу Сямозера, на пляже возле озера, в одном из популярных мест отдыха жителей Карелии и гостей республики, после выходных была обнаружена огромная куча мусора.

Пользователи социальных сетей, увидевшие фото пляжа, заваленного мусором, были возмущены и сравнили тех, кто намусорил, с парнокопытными, а также посетовали, что, к сожалению, в Карелии это не единственная такая свалка.

Автоспецтранс интересуется: Выезжая на отдых в лес или на пляж, убираете ли вы за собой мусор?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-07-20 16:58:15
Опрос только покажет, что все осуждают этот мусор. Нафиг он там лёг, и вид портит?
кир
2021-07-20 16:50:52
В городе мусор заталкивают в фонарный столб старой конструкции. И собачники не убирают за своими питомцами. За городом у них привычки резко поменяются? Никогда.
театральный критик
2021-07-20 15:54:34
Непарнокопытные пони и собачатники больше серут. Умники, блин.
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