Выгодная покупка через интернет разочаровала жителя Петрозаводска

Мошенники обманули петрозаводчанина, который хотел купить технику по низкой цене.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний горожанин, которого обманули в интернете. Желая приобрести мобильный телефон и ноутбук, петрозаводчанин искал выгодную цену в интернете. На одном из сайтов, называющим себя интернет-магазином, цены были намного ниже розничных. Это и подтолкнуло мужчину к покупке. Он оформил заказ и оплатил интересующую его технику. Еще несколько дней он радовался, что так выгодно приобрел товар, потратив всего 28 тысяч рублей.

Однако покупки ему так и не доставили. Тогда мужчина и обратился в полицию.

Ранее покупка беговой дорожки через Интернет дорого обошлась жителю Петрозаводска.