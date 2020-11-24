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Выгодная покупка через интернет разочаровала жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
17:20, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенники обманули петрозаводчанина, который хотел купить технику по низкой цене.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний горожанин, которого обманули в интернете. Желая приобрести мобильный телефон и ноутбук, петрозаводчанин искал выгодную цену в интернете. На одном из сайтов, называющим себя интернет-магазином, цены были намного ниже розничных. Это и подтолкнуло мужчину к покупке. Он оформил заказ и оплатил интересующую его технику. Еще несколько дней он радовался, что так выгодно приобрел товар, потратив всего 28 тысяч рублей.

Однако покупки ему так и не доставили. Тогда мужчина и обратился в полицию.

Ранее покупка беговой дорожки через Интернет дорого обошлась жителю Петрозаводска.

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