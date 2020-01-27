Компания StroyHouse поможет с отделкой квартиры по выгодной цене

Авторский надзор позволяет проследить за всеми этапами выполнения, чтобы клиент был доволен конечным результатом.

Дизайн квартиры – не только изменение обоев, напольного покрытия и мебели, а кардинальное изменение жилого помещения. Первоначально заказчику предлагаются различные вариации стилевого оформления, например, барокко, минимализм, лофт или классика с элементами европейского стиля. Фирма уже свыше четырех лет разрабатывает для своих клиентов дизайн-проекты любого направления. Профессионалы точно знают, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, элемент декора и мебель, знают досконально цветовую гамму и гармоничные сочетания, а также световые особенности и правила зонирования пространства.



Дизайн квартиры от компании stroyhouse.od.ua



Создание проекта небольшой студии или просторной четырехкомнатной квартиры требует грамотного подхода, решения многих задач в комплексе, акцентирования на мелочах и создания сметы, на базе которой будут проводиться все ремонтно-отделочные работы.



Этапы реализации проекта пошагово:

• Встреча с клиентом, оценивание масштаба работ;

• Формирование технического задания;

• Замеры, фиксирование на фото и эскизный проект;

• Планировка квартиры, включая зонирование пространства и создание концепции;

• Визуализация;

• Выбор строительных материалов, оснащения.



Дизайнер скрупулезно относится к каждому своему проекту, следит за качеством выполнения всех работ, придумывает декоративные элементы, мебель и разделение на функциональные зоны, основываясь на предпочтения хозяев. По необходимости, в проект могут вноситься коррективы. Заказывая дизайнерский проект через онлайн-площадку на stroyhouse.od.ua, вы получаете комплексный подход по решению всех задач, авторский надзор, индивидуальный подход и экономию времени, финансовых средств.



Эскизный проект дает возможность узнать, где будет размещена сантехника, осветительные приборы, радиаторы отопления, кухонное оборудование, мебель и прочее. На данной стадии нужно уже иметь четкое представление о стилевом и цветовом оформлении, отделочных материалах, мебели, текстиле и компонентах декора. Опираясь на эскиз, идет подготовка рабочего проекта. Каждая комната будет иметь свой план, в котором будут указаны строительные работы: демонтаж перегородок и установка новых, выравнивание пола, отделка стен и потолков, размещение электроточек.



Авторский надзор позволяет проследить за всеми этапами выполнения, чтобы клиент был доволен конечным результатом. Заказать дизайнерский проект – означает преобразовать квартиру до неузнаваемости, добавив комфорта, уюта и эстетики.

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