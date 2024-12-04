Выгоревший сарай частично снесли в Петрозаводске

Об этом на своей странице сообщила мэр города Инна Колыхматова.

Выгоревшую часть сарая снесли на улице Халтурина рядом с домом № 3. Об этом Инне Колыхматовой доложил ее первый заместитель Михаил Ершов.

Сейчас решается вопрос с ремонтом помещений, чтобы местные жители могли перенести туда свои вещи.

Ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске снесли деревянный расселенный дом на улице Державина, 8. Стоящий рядом покосившийся сарай пока не ликвидировали.