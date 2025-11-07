«Выгрызли победу у соперника»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги матча в Череповце

«Динамо-Карелия» сенсационно нанесла поражение «Алмазу» в Череповце.

Победой завершилась последняя игра «Динамо-Карелия» на выезде в Череповце. Команда встретилась с соперником из «золотого» диивизиона. «Алмаз» занимал седьмую строчку турнирной таблица. «Динамо-Карелия» — предпоследнюю.

Игра получилась героическая, говорит тренер команды Дмитрий Крамаренко. Это несмотря на то, что двое лидеров отсутствовали на льду. При этом ребята собрались и сыграли на пределе возможностей.

— Начало встречи, к сожалению, оказалось не за нами, но быстро смогли отыграться и выйти вперед. Во втором и третьем периоде играли строго по установке. К сожалению, в третьем периоде получили нелепый гол, но за счёт дисциплины и характера выиграли игру, — прокомментировал игру нападающий МХК «Динамо-Карелия» Евгений Новиков.

Счет игры 4:2 в пользу карельской команды. После разгромного матча с МХК «Локо» со счетом 0:9 в их пользу это очень важная победа, показывающая, что у ребят есть навыки и характер.

— Сегодня у нас, не побоюсь этого громкого слова, героическая победа. Ребята вышли сплоченно, выиграли. Как минимум, мы ни одного периода не проиграли. Даже фарт был на стороне соперника, но на нашей была дисциплина и сумасшедшая самоотдача. Выцарапали, выгрызли победу у соперника, который превосходит в классе на голову. Вот она такая командная победная игра. Болельщикам большое спасибо и ребятам низкий поклон, — поделился впечатлениями после матча тренер команды Дмитрий Крамаренко.

По итогу игры команда «Динамо-Карелия» поднялась на две строчки в турнирной таблице регулярного чемпионата МХЛ. Сейчас она занимает 8 позицию. В понедельник и вторник пройдут домашние игры с командой своего дивизиона из Тульской области «АКМ-Юниор». Она седьмая в таблице.