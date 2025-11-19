На севере Карелии проверили толщину льда

В Костомукше 20 ноября проверили ледовую обстановку на озере Контоккиярви.
Инспекторы ГИМС в Костомукше проверили ледовую обстановку на озере Контоккиярви. Несмотря морозы и активное ледообразование, толщина льда составляет всего 5-7 сантиметров, что недостаточно для безопасного выхода на лед.
Специалисты подчеркивают, что выход на лед в настоящее время категорически запрещен.
В случае происшествия рассчитывать на оперативную помощь будет сложно, поскольку инспекторский участок не располагает судами на воздушной подушке.
Для экстренных случаев следует обращаться в службу спасения по телефонам: 112, 101, 01 или в ГИМС Костомукши: 8-81459-71580. Инспекторы продолжают мониторинг ледовой обстановки и призывают жителей соблюдать правила безопасности.
