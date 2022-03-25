Выход на лёд запрещен в Петрозаводске с сегодняшнего дня

Власти столицы Карелии заявили, что в Петрозаводске объявлен запрет выхода на лёд

Сегодня на территории карельской столицы начинает действовать запрет выхода и выезда на лед водоемов. Мера связана с началом активного таяния снега. Соответствующее постановление подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

Лед на водоемах становится все менее прочным. Возрастает риск внезапного движения ледяных масс. Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ и т. д.

За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность.