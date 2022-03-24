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Выход на лед запретят в Петрозаводске с понедельника

Новости. Общество
16:14, 25 Марта 2022
фото: © Вадим Сухарев Глава Прионежского района / ВК

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На территории карельской столицы будет запрещен выход и выезд на лед водоемов с 28 марта.

Соответствующее постановление подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский, сообщили в администрации города.

«Меры призваны обеспечить безопасность людей, поскольку лед на водоемах становится все менее прочным. Возрастает риск внезапного движения ледяных масс. Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ и т.д», — говорится в сообщении мэрии.

В администрации города напомнили жителям и гостям карельской столицы о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения — 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру — 051.

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