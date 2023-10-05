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Выходец из Средней Азии по указке мошенников обидел двух пенсионерок в Петрозаводске, забрав больше полумиллиона рублей

Новости. Криминал
14:43, 06 Октября 2023
фото: © jeleznogorsk.bezformata.com

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В Карелии полицейские задержали курьера, который работал на мошенников.

В четверг, 5 октября, с разницей в несколько минут в дежурную часть полиции Сегежского района поступили два одинаковых  сообщения о мошенничестве.

В одном случае местная жительница сообщила, что её 73-летняя мать стала жертвой мошенников. Ее обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Выяснилось, что пожилой женщине позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила, что дочь стала виновницей аварии. Чтобы освободить ее от ответственности, требовалось оплатить лечение пострадавшего. Пенсионерка собрала 113 тысяч рублей и  передала  курьеру.

В такой же ситуации оказалась и 82-летняя сегежанка. Она получила тревожный звонок, вскоре к ней приехал неизвестный, которому за «спасение» близкой родственницы она отдала 400 тысяч рублей.

В считанные часы оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 48-летний уроженец Средней Азии, который нигде не был прописан и официально не работал. О нелегальном способе заработка мужчина узнал в интернете.

По указанию куратора, общение с которым проходило в мессенджере, он приехал в Карелию, выполнил несколько заказов и перевел деньги подельникам. Очередной заказ его ждал в Мурманской области. Мужчина купил билет до Кандалакши, и на этом путешествие завершилось  – на вокзале его задержали полицейские.

По двум эпизодам были возбуждены уголовные дела, сообщили с пресс-службе МВД Карелии.

У подозреваемого были изъяты 45 тысяч рублей. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщали о том, что в Пряжинском районе мошенники выманили  у пенсионерки 100 тысяч рублей за вымышленное ДТП. Там тоже задержали курьера, который помгал телефонным аферистам.

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