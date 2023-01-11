«Выходи, убью»: жительница Карелии напрасно открыла ночью двери вернувшемуся мужу

В Костомукше правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Костомукши обратилась 54-летняя горожанка. Она сообщила, что муж угрожал её убить.
Ночью 48-летний мужчина пришел пьяным домой. Он стучал кулаками в дверь и кричал супруге: «Выходи, убью!». Как только она открыла дверь, муж тут же набросился, повалил на пол и начал душить, не забывая напоминать о том, что хочет убить ее.
Шум разбудил взрослого сына пары — тот встал и помог матери освободиться.
Против костомукшанина было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.
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