Выходные придут в Петрозаводск с экстрим-фестивалем и золотомасочным спектаклем

«Фактор News» подготовил культурную афишу для жителей столицы Карелии на выходные.

«Фактор News» опубликовал традиционный сборник событий культурной жизни Петрозаводска. В пятницу горожан ждет открытие экстрим-фестиваля Karelian Jam (12+). В 18.00 Create_ptz (Казарменская, 4) состоятся дискуссия «Жизнь улиц. Как развивать уличную культуру» и просмотр док-фильма от Gorilla energy «И бьётся» (12+). В субботу фестиваль с интересными мероприятиями продолжится на стадионе «Юность».

Лучшие композиции сегодня исполнят АПМ «Кутерьма», Funkfic и Alisher на Ламповой пятнице на 9 этаже (16+). Зрителей в 18.00 ждут в арт-пространстве «9 этаж» (Антикайнена, 38).

Театралов в пятницу в 19.00 ждут на золотомасочном спектакле «Железо» (16+) в Театре кукол Карелии. А любители пошевелить мозгами могут смело отправляться в арт-пространстве «Дом Культуры» (ТРЦ Тетрис). В 19.00 там пройдет квиз от WOW (16+).

Подробную афишу ищете здесь.