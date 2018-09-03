Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"

Открывшаяся 2 сентября после ремонта новая платформа на железнодорожном вокзале Петрозаводска по высоте ниже проема дверей "Ласточки".

В пресс-службе Петрозаводского региона ОЖД объяснили, почему новая ж/д платформа не совпадает с высотой поезда "Ласточка".

Стандарты РЖД предусматривают строительство ж/д платформ различной высоты – для приема высокоскоростных поездов и обычных пассажирских.

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