Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"

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Открывшаяся 2 сентября после ремонта новая платформа на железнодорожном вокзале Петрозаводска по высоте ниже проема дверей "Ласточки".
В пресс-службе Петрозаводского региона ОЖД объяснили, почему новая ж/д платформа не совпадает с высотой поезда "Ласточка".
Стандарты РЖД предусматривают строительство ж/д платформ различной высоты – для приема высокоскоростных поездов и обычных пассажирских.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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