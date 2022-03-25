Выяснились обстоятельства смертельного ДТП с фурой и легковушкой в Карелии

Столкновение фуры и легкового автомобиля на трассе «Кола» в Карелии произошло на относительно прямом участке автодороги.

Об этом сообщает сайт dtpptz.ru.

В аварию перед населенным пунктом Торосозеро попали Hyundai Solaris и седельный тягач с полуприцепом



В результате ДТП автопоезд выехал влево за пределы проезжей части. Легковой автомобиль сначала отбросило на отбойник, а затем в правый по ходу движения кювет.

Как сообщалось ранее, в аварии погибли два человека находившиеся в легковом автомобиле.