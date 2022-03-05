Выяснились цели застройки бесплатных «арктических гектаров» в Карелии

Земельные участки, которые бесплатно раздают по программе «Арктический гектар» в Карелии, будут использоваться, в основном, для ИЖС и туризма.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Управлении Росреестра по Карелии.

К началу марта в Карелии были поставлены на кадастровый учет 224 участка и зарегистрированы первые 135 договоров безвозмездного пользования. Большинство из них — в Кемском и Сегежском районах, а также в Костомукшском городском округе.

«Земельный участок может использоваться для осуществления любой не запрещенной федеральным законом деятельности. Наиболее популярными стали индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и организация туризма», — пояснили в Управлении.

Подробнее о том, как жители республики могут получить бесплатные земельные участки в районах Арктической зоны, читайте здесь.