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Выяснилось, чьи портреты несли депутаты парламента Карелии на акции «Бессмертный полк»

Новости. Общество
16:47, 09 Мая 2022
фото: ЗС РК

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Вице-спикер Ольга Шмаеник вместе с супругом прошла с портретом дедушки Литвина Акима Ефимовича. Он ушёл на фронт в первый день войны 22 июня 1941 года. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге и вернулся домой уже в 1946 году.

«Участвуем в акции постоянно. С каждым годом народу все больше, а это значит, что наша память о Великой Отечественной войне и Великой Победе будет жива всегда. Сегодня наши герои той войны с нами, в строю «Бессмертного полка», — отметила Ольга Шмаеник.

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова держала в руках фотографии двух дедушек — Ермакова Александра Трофимовича и Гурницкого Александра Марковича. Александр Трофимович был летчиком и погиб при прорыве блокады Ленинграда в 1942 году. Александр Маркович прошел всю войну и встретил Победу в Австрии. Он награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны.

«Акция «Бессмертный полк» объединяет поколения. В шествии всегда участвуют наши внуки, они уже праправнуки тех героев. Это память, которую мы передаем из поколения в поколение, из уст в уста», — сказала Галина Гореликова.

Член Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Воробьев в Костомукше пронес в «Бессмертном полку» портрет дедушки — Зорихина Василия Константиновича. Он был на фронте с 1941 по 1943 годы в звании сержанта. Участвовал в сражениях под Москвой и Сталинградом, был дважды ранен. Награждён Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За Отвагу». 

«В Костомукше шествие «Бессмертный полк» с каждым разом собирает все больше участников. Среди тех, кто несёт портреты фронтовиков, много молодёжи, детей. Это даёт уверенность, что мы сможем надолго сохранить память о героях Великой Отечественной войны, об их подвиге!» — рассказал Максим Воробьев.



Заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова пришла на акцию с портретами своих родителей — Ларкина Василия Андреевича и Ларкиной Таисии Алексеевны. Они познакомились и поженились накануне войны. Когда главу семьи призвали на фронт, молодая супруга решила отправиться с ним. Всю войну они прошли вместе. Оба неоднократно получали ранения, а после лечения вновь возвращались на фронт. 

«В «Бессмертном полку» принимаем участие с самого начала, за исключением периода пандемии. Это очень важно, мы не только сами помним, мы передаем эту память, отдаем дань уважения тем, кто защитил страну и мир от фашизма. Преемственность поколений очень важна. Наши дети и внуки идут в «Бессмертном полку» по доброй воле и проникаются этим», — прокомментировала Лидия Суворова.



Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина была с портретами дедушек — Лопаткина Василия Михайловича и Бухрова Федора Григорьевича. Василий Михайлович прошел всю Великую Отечественную войну. В возрасте 24 лет командовал партизанским соединением, которое совершило ряд успешных операций. Федор Григорьевич — участник советско-финляндской войны. На ней получил ранение и попал в госпиталь. В Отечественную войну не призывался из-за инвалидности.

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