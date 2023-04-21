Выяснилось, что думают жители Петрозаводска о своих и чужих зарплатах

Трое из десяти петрозаводчан считают, что вопросы о размере зарплаты не надо задавать никому.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос работающего населения Петрозаводска и выяснили, что только 16% петрозаводчан считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. В том, что об уровне дохода можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 35%. Трое из десяти считают, что столь деликатный вопрос лучше не задавать никому.

Поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще готовы мужчины (22% против 12% среди женщин). О неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев говорят женщины.

Сервис SuperJob отмечает, что чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди петрозаводчан в возрасте до 34 лет такое мнение разделяют 21%, то среди старшего поколения — уже 37%.

Большинство состоящих в браке (74%) сообщили, что вторая половина в курсе их реального размера зарплаты, тогда как 16% петрозаводчан скрывают это от второй половины. При этом сохранять в тайне уровень дохода чаще свойственно женщинам (25% против 15% среди мужчин).

О том, что от всех скрывают уровень своего дохода, сообщил каждый пятый работающий петрозаводчанин (21%). У каждого третьего (32%) точная сумма заработка известна родителям, у каждого пятого (17%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам, уточняет пресс-служба SuperJob.