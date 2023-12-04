Выяснилось, что в городе Карелии с 5 этажа упала девочка-подросток

В Минздраве республики рассказали о состоянии пациентки, упавшей с окна 5 этажа в Сортавале.

Как сообщили в Минздраве Карелии, состояние девочки, упавшей вчера, 4 декабря, с 5 этажа дома в Сортавале, остается тяжелым, но стабильным.

Сейчас, после консультации со специалистами Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича, решается вопрос о ее плановом хирургическом лечении.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что пострадавшая — 2008 года рождения, ей 15 лет.

Напомним, ранее глава Минздрава Карелии сообщил в своем тг-канале об инциденте в городе Сортавала — там из окна 5-го этажа упала девушка. Со множественными травмами она была госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ.