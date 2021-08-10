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Выяснилось, что в одном из городов Карелии отсутствует программа безопасности питьевой воды

Новости. Общество
11:22, 11 Августа 2021
фото: © freepik

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Нарушение законодательства в сфере водоснабжения обнаружила прокуратура в городе Суоярви.

Прокуратура Суоярвского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере водоснабжения в городе Суоярви.

Прокуратура установила, что ООО «Гидроресурс», являющейся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярви, в нарушение требований законодательства не разработана программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды.

Прокурор района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском об обязании разработать данную программу, заключить договор водопользования и провести техническое обследование централизованных систем водоснабжения.

Суд удовлетворил иск прокурора: организация в соответствии с решением суда обязана будет до конца 2021 года выполнить указанные требования.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой района возьмет на контроль его исполнение.

Ранее суд отказал властям Суоярви в отсрочке при строительстве очистных

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Комментарии

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кир
2021-08-11 14:31:41
Даже в Петрозаводске не хватило ума и политической воли водозабор для городского водопровода сделать за Ивановскими островами. Там вода ещё чистая.
Joker
2021-08-11 11:59:45
В одном из городов... Приведите пример где в Карелии есть такой населённый пункт, в котором есть такая Программа, и самое главное - где есть чистая вода из-под крана ? Это проблема всей Карелии, а не только Суоярви !
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