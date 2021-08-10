Выяснилось, что в одном из городов Карелии отсутствует программа безопасности питьевой воды

Нарушение законодательства в сфере водоснабжения обнаружила прокуратура в городе Суоярви.

Прокуратура Суоярвского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере водоснабжения в городе Суоярви.

Прокуратура установила, что ООО «Гидроресурс», являющейся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Суоярви, в нарушение требований законодательства не разработана программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды.

Прокурор района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском об обязании разработать данную программу, заключить договор водопользования и провести техническое обследование централизованных систем водоснабжения.

Суд удовлетворил иск прокурора: организация в соответствии с решением суда обязана будет до конца 2021 года выполнить указанные требования.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой района возьмет на контроль его исполнение.

Ранее суд отказал властям Суоярви в отсрочке при строительстве очистных