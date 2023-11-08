Выяснилось, из каких стран неизвестные рассылали сообщения от имени главы Петрозаводска

Инна Колыхматова рассказала подробности атаки неизвестных в соцсетях.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, откуда шел сигнал во время недавней атаки на ее соцсети. Тогда неизвестные от ее имени связывались с другими пользователями.

"Недавно рассказывала, как столкнулась с дистанционным мошенничеством – неизвестные от моего имени рассылали сообщения в мессенджерах. Удалось выяснить, что сигнал шел из Франции и Санкт-Петербурга. На днях, подобные сообщения рассылали от имени коллег" - поделилась Инна Колыхматова.

Глава карельской столицы поделилась статистикой МВД, согласно которой, в Петрозаводске за 9 месяцев было зарегистрировано 1139 преступлений, связанных с кражей денег с использованием современных технологий, а общий ущерб от подобных преступлений составил почти 215 миллионов рублей.

"Поэтому важно еще раз напомнить близким, особенно пожилым, о том, что следует проявлять бдительность: не реагировать на сообщения от «службы безопасности банка» и сомнительные просьбы знакомых, не переходить по подозрительным ссылкам, ни в коем случае не сообщать по телефону реквизиты банковских карт", - подытожила Инна Колыхматова.