Выяснилось, как выглядят модульные гостиницы, на которые в Карелии тратят миллионы из бюджета

Первые модульные гостиницы, которые будут установлены в Карелии по программе господдержки туризма, показали вице-премьеру правительства Дмитрию Родионову.

Во время поездки в северные районы республики он встретился с местным предпринимателем Романом Лучиным, который стал победителем конкурсного отбора по созданию модульных гостиниц.

«Убедился, что проект находится в высокой степени готовности. На сегодняшний день земельный участок очищен от лесных насаждений, проведено электричество, организован проезд, закуплены готовые к установке модули», — рассказал Родионов после командировки.

Ранее в правительстве сообщили, что Карелия стала одним из 19 субъектов Российской Федерации, которым из бюджета страны выделяются средства на строительство модульных гостиниц. Республика получила 250 млн рублей федеральных средств и более 250 млн вложили сами участники конкурса.

В Управлении по туризму строительство таких гостиниц назвали актуальным направлением, которое поможет Карелии стать еще более привлекательным местом для туристов.