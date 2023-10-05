Выяснилось, какая часть расходов жителей Карелии уходит на питание

Специалисты узнали, что преобладает в рационе жителей республики — молочные продукты, рыба или мясо.

По данным Карелиястата, около трети всех потребительских расходов карельских семей приходятся на питание. При этом в прошлом году потребление овощей выросло на 7,4%, рыбы и рыбопродуктов — на 6,9%, мяса и мясопродуктов — на 6,7%.

Самыми популярными в Карелии оказались молочные продукты. В среднем за месяц каждый житель республики употребляет 23,9 кг молока и сопутствующих продуктов. А меньше всего употребляет рыбы — всего 1,7 кг в месяц.

Суточная калорийность рациона у населения республики составляет 2689 к/калорий, причем наибольший вклад — 30% — сюда вносят хлебобулочные изделия и крупы.