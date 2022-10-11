Выяснилось, какие предприятия Карелии берут к себе на работу выпускников техникумов и вузов

Предприятия Карелии при содействии служб занятости в этом году взяли к себе на работу 108 выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов.
Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.
Выпускники были трудоустроены на Кондопожский ЦБК, Онежский судостроительный завод, молокозавод «Славмо», Филиал «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш».
Из предприятий торговли и общественного питания работа для выпускников нашлась в компаниях «Тандер», «Агроторг», «Карельский пекарь», «ПТО «Питкяранта»», «Ресторан диетического питания «Кивач», «Лабиринт-М», «Карел-Импэкс» и ряда других.
За трудоустройство выпускников работодатели получили частичную компенсацию заработной платы.
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