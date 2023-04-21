Выяснилось, сколько работодателей в Петрозаводске за год повысили зарплаты

О повышении зарплат рассказали в большинстве петрозаводских компаний.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob, касавшемуся вопроса повышения зарплат, приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Как выяснилось в ходе опроса, в течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 74% петрозаводских компаний, в том числе в 53% организаций это было сделано менее чем полгода назад. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали от 6 до 12 месяцев назад.

Примерно 9% работодателей повышали зарплату от года до двух лет назад. Наконец, 8% опрошенных представителей компаний не повышали зарплату в последнее время.

Чаще всего о повышении зарплат говорили представители малого бизнеса. Больше всего о недавнем пересмотре заработка упоминали HR-менеджеры из сферы логистики (74%), производства и услуг (по 64%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (26 и 22% соответственно).