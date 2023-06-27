Выяснилось, сколько жителей Петрозаводска считают себя счастливыми людьми

Чем выше доход петрозаводчан, тем чаще они находятся в гармонии с собой и с миром.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей столицы Карелии, пытаясь выяснить, как много работающих петрозаводчан считают себя счастливыми людьми.

Как выяснилось, среди представителей трудоустроенного населения таковых оказался 81%. При этом каждый четвертый в этом убежден абсолютно, а 55% опрошенных скорее счастливы, нежели наоборот.

Однозначно несчастными себя назвали только 3% опрошенных.

Характерно, что, чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром. Среди зарабатывающих более 80 тысяч рублей полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей.

Мужчины чувствуют себя несчастными вдвое чаще, чем женщины.

Чаще всего называли себя абсолютно счастливыми людьми медсестры, менеджеры по закупкам и учителя. А вот несчастными оказались секретари и юристы.