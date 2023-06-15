Выяснилось, в каком количестве компаний из Петрозаводска работают «удаленщики» из-за рубежа

В петрозаводских компаниях рассказали, представители каких специальностей чаще всего работают удаленно.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob, проходившего в начале лета, приняли участие представители компаний из Петрозаводска.

О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей, в целом же работники на удаленке присутствуют в каждой третьей петрозаводской компании (32%). Впрочем, в большинстве компаний процент таких работников очень мал — не более 10% от общей численности штата.

По словам представителей компаний, на удаленке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры.