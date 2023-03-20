Выяснилось, в каком месте Петрозаводска собираются строить  IT-технопарк

Строительство технопарка в сфере высоких технологий планируется в районе Октябрьского проспекта Петрозаводска.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Согласно документу, планируется разрешить в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки в районе Октябрьского проспекта размещение объектов для «научно-производственной деятельности». Участок имеет кадастровый номер 10:01:0090103:912 .

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что с такой инициативой к администрации Петрозаводска обратилось министерство экономического развития Карелии.

Строительство технопарка в сфере высоких технологий планируется включить в программу развития республики на 2024 и 2025 годы.

Ранее об этих планах говорил министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, ПетрГУ ежегодно выпускает 300 IT-специалистов, но чтоб их удержать в Карелии, требуется создание особой среды для работы.

«Создание такого парка в районе промышленной концентрации, в районе Петрозаводскмаша, где уже востребованы инновационные продукты наших карельских программистов, позволит не только поддержать промышленность, но и, что очень важно, поддержать тех ребят, которые к сожалению, не найдя себя в Карелии, могут покидать наш регион», — сказал Ермолаев.