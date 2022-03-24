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Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц

Новости. Общество
09:33, 25 Марта 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Рекрутинговое агентство HeadHunter составило рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца для жителей Карелии.

На вакансии QA-инженера-тестировщика готовы платить до 160 тыс. рублей на руки. Работодателю нужны опытные специалисты, имеющие знания HTTP, консоли браузера, SQL, GIT, теории тестирования. Аналогичную зарплату предлагают менеджеру IT-проектов.

Претендент на место начальника отдела снабжения может претендовать на зарплату до 180 тыс. рублей до вычета НДФЛ. В обязанности входит поиск товаров, заключение договоров поставки оборудования для производства строительно-монтажных работ при строительстве газопроводов.

Зарплата директора гипермаркета составляет от 150 тыс. рублей на руки, как и водителя пассажирского микроавтобуса категории «В». Столько же обещают платить стоматологу-терапевту и рубщику деревянных срубов.

А самой высокооплачиваемой в этом месяце оказалась вакансия начальника лесозаготовок с зарплатой от 200 тыс. рублей на руки.

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